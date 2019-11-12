مدير شرطة مكة يكرّم رجال البحث والتحري بالعاصمة المقدسة

أسهموا بشكل كبير في حل قضايا السلب

كرّم مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، عدداً من رجال البحث والتحري الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة، صباح اليوم، متمنياً لهم المزيد من التقدم والنجاح.

جاء ذلك، بحضور مدير شرطة العاصمة المقدسة المكلف، العميد ركن علوش بن بندور الحربي.

يُذكر أن رجال البحث والتحري بشرطة العاصمة المقدسة، أسهموا بشكل كبير في حل قضايا السلب.

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