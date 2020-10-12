"فهد بن سلطان" يتسلم التقرير السنوي لغرفة تبوك 2019

اطلع على فكرة إنشاء مشروع استثماري تجاري

التقى أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، الاثنين، رئيس مجلس إدارة غرفة تبوك، أحمد بن عطية الحارثي.

واطلع أمير تبوك، خلال اللقاء على التقرير السنوي لغرفة تبوك 2019، والذي اشتمل على أنشطة غرفة تبوك خلال الفترة الماضية.

كما استمع لشرح عن فكرة تطوير أرض غرفة تبوك، لعمل مشروع تجاري استثماري، ويضم "بوليفارد" متكامل يتضمن إنشاء فندق خمس نجوم يخدم المنطقة ورجال الأعمال، مباركًا انطلاقته وموجهًا بسرعة البدء في تنفيذه .

كما دشن الهوية الجديدة لغرفة تبوك، انسجامًا مع التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده المنطقة ورؤية المملكة 2030.

وأوضح الأمير فهد بن سلطان، أن دور الغرفة مهم في الحراك الاقتصادي والتنموي الذي تشهده المملكة مع أهمية مواكبة رؤية المملكة 2030، ودعم شباب وشابات الأعمال والمشروعات الريادية.

وأكد أن الدعم السخي والتسهيلات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله - لقطاع الأعمال ساهمت في نمو القطاع الاقتصادي بالمملكة.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على توجيهاته الدائمة والمستمرة ودعمه المتواصل لجميع أعمال الغرفة لخدمة المنطقة ورجال الأعمال والمستثمرين والمنتسبين بكل طاقتها وإمكانياتها.