مركز الاتصال الموحد بـ"الشؤون الإسلامية" يعالج 3468 بلاغاً خلال نوفمبر

فريق المركز تابع إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة

أنهى مركز خدمة الاتصال الموحد "1933" بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في تقريره الشهري خلال شهر نوفمبر لعام 2021م، حل 3468 بلاغاً، شملت خدمات المساجد، وشؤون الدعوة، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وشؤون الوزارة، حيث تابع فريق المركز إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كلٍّ منها.

وأوضح التقرير أن المركز استقبل 4080 بلاغاً، وأُنشِئت 3104 تذاكر بلاغ، ورُوجِعت 2303 بلاغات وأُعِيدت معالجتها، حيث بلغ إجمالي الإغلاق 3468 بلاغاً.