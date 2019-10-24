"تعليم شمال جدة" يتوج الطلاب والمدارس الفائزة في بطولة السباحة

بمشاركة ٣٠٠ طالب يمثلون ٥٠ مدرسة حكومية وأهلية وعالمية ‫

توج مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد الغامدي، الطلاب والمدارس الفائزة بالكؤوس والميداليات وشهادات الشكر، وذلك في ختام بطولة السباحة للمدارس الحكومية والأهلية بشمال جدة بمدارس الأنجال.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسية د. سعود السلمي، ورئيس قسم التربية البدنية بتعليم جدة خالد شافعي ورئيس شعبة التربية البدنية بمكتب التعليم بجنوب جدة نهاد ميرزا وعددٍ من القيادات التربوية والمشرفين.

وقال الغامدي في كلمته بختام المنافسات: البطولات والمنافسات الرياضية بين طلاب المدارس تهدف في المقام الأول إلى تعزيز وغرس القيم التربوية في نفوس الطلاب وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بشكل مستمر، ليكون لهم مستقبل باهر في قادم الأيام، مشيرًا إلى أن كل إنجاز يُحقق للطلاب خلفه جنود مجهولون من معلمين وأولياء أمور ومدارس متميزة تدعم ذلك.

وهنأ مدير مكتب التعليم بشمال جدة الطلاب والمدارس الفائزة في المنافسات، مؤكدًا أن الجميع فائز من خلال مشاركته مع زملائه من المدارس الأخرى، مقدمًا شكره للمشرفين وللمدارس والمعلمين والمنظمين على جهودهم في إنجاح البطولة.

ومن جانب آخر، أكد رئيس شعبة التربية البدنية محمود تختة أن الهدف الأسمى من الفعاليات والمسابقات الرياضية تعزيز الجوانب التربوية بين الطلاب من خلال مزاولة الأنشطة الرياضية والاستمتاع بها، لافتًا إلى أن نجاح البطولة أتى بتضافر الجهود من كل الأطراف، من إدارة مكتب التعليم بشمال جدة، ومدارس الأنجال والمعلمين والحكام والطلاب وجميع العاملين.

وقال مشرف التربية البدنية صالح الحارثي بدوره إن بطولة السباحة للمدارس الحكومية والأهلية بشمال جدة تُقام للمرة الأولى في مكتب التعليم بشمال جدة، بمشاركة أكثر من ٣٠٠ طالب من أكثر من ٥٠ مدرسة حكومية وأهلية وعالمية، مشيرًا إلى أن البطولة حققت نجاحًا باهرًا من خلال إشادة المشاركين من طلاب ومعلمين، والنجاح الذي تحقق يعود لتكاتف الجميع.