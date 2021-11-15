الاتحاد يقيم معسكره في دبي .. ويواجه العين والجزيرة

أعلن نادي الاتحاد عن إقامة معسكر خارجي للفريق الكروي الأول (متصدر الدوري)، وتحديداً في مدينة دبي، خلال فترة توقف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، مع نهاية الجولة 13، نظراً لمشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب 2021، (خلال الفترة 14- 25 ديسمبر المقبل(.
وتقرر أن يخوض الاتحاد مباراتين وديتين أمام العين والجزيرة خلال شهر ديسمبر المقبل .
أعلن نادي الاتحاد عن إقامة معسكر خارجي للفريق الكروي الأول (متصدر الدوري)، وتحديداً في مدينة دبي، خلال فترة توقف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، مع نهاية الجولة 13، نظراً لمشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب 2021، (خلال الفترة 14- 25 ديسمبر المقبل(.
وتقرر أن يخوض الاتحاد مباراتين وديتين أمام العين والجزيرة خلال شهر ديسمبر المقبل .