1452 خدمة إدارية وفنية للإشراف على الجمعيات الخيرية بالرياض

خلال العام الماضي

بلغ مجموع الخدمات الإدارية والفنية التي قدمها مركز التنمية الاجتماعية بالرياض للإشراف على الجمعيات الخيرية والتعاونية ومكاتب الدعوة والإرشاد بالمنطقة خلال العام الماضي 1452 خدمة وإجراء.



وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي أن مركز التنمية الاجتماعية يتولى مهام الإشراف على 697 جمعية في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها من خلال تنفيذ الزيارات الميدانية للتأكد من مدى التزام الجمعية بالأنظمة ورفع التقارير الدورية لمساعدتها في تطوير أدائها وتجاوز ما قد يواجهها من تحديات بالإضافة إلى استقبال طلباتها من المنح المالية والأراضي لإنشاء مقرات العمل وتوفير أجور العاملين ورفعها للوزارة واستقبال طلبات فتح الحسابات البنكية.