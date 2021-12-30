"الصحة": تسجيل 752 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 226 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021، تسجيل 752 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 555417 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 226 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 541614 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8875 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 49 حالة.