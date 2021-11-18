هذه الوجبة منخفضة السعرات الحرارية بشكل مثالي وينصح بها مختصو التغذية

سهلة الهضم وتحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن الغذائية الضرورية

تعتبر الفاصولياء الخضراء غنية بالخصائص المفيدة، وتحظى بثقة أنصار أسلوب الحياة الصحي، وهي واحدة من الخضروات المفضلة لدى المختصين بالتغذية؛ لأنها منخفضة السعرات الحرارية (حوالى 18 سعرة حرارية فقط)، وسهلة الهضم (على عكس الأنواع الأخرى من الفاصولياء والبقوليات)، وتحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن الغذائية الضرورية للجسم".

أوضحت المختصة في أمراض الغدد الصماء أناستازيا تاراسكو، أنه يُنصح باستخدام الفاصولياء الخضراء في أغذية الأطفال وفي الطعام العلاجي.

ويُنصح -وفق "روسيا اليوم"- بتقديم الفاصولياء الخضراء بشكل خاص للسيدات في سن الإنجاب؛ لاحتوائها على كمية كبيرة من حمض الفوليك الذي يساهم في السير الطبيعي لعمل الجهاز التناسلي، ويلعب دورًا رئيسيًّا في "نمو الجنين أثناء الحمل".

وقالت تاراسكو: "تحتوي الفاصولياء الخضراء أيضًا، على كمية كبيرة من فيتامينات В وفيتامين РР والنياسين وفيتامين С".

والفاصولياء الخضراء غنية بالعناصر المعدنية النزرة؛ وخاصة البوتاسيوم والحديد والنحاس، ومن المعروف أن الحديد والنحاس يشاركان في تكوين الدم، وبالتالي فإن استخدام الفاصولياء الخضراء مفيد للوقاية من فقر الدم، بالإضافة إلى ذلك، تحظى الفاصولياء بشعبية كبيرة، لمحتواها العالي من الألياف.

ونوّهت "الطبيبة" بأنه يمكن تناول الفاصولياء الخضراء بشكل جيد، مع منتجات اللحوم والخضروات والنشويات".