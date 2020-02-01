بالصور... رحالة إسباني يجوب دول العالم بدراجته وأهالي "طلعة التمياط" يستضيفونه

نائب رئيس المجلس البلدي: لبى دعوتي له ويحب العرب لأنهم أهل كرم

زار الرحالة الأسباني "جون" الذي يقوم بجولة على العالم بدراجة هوائية، مضيف أهالي مدينة طلعة التمياط 45 غربي محافظة رفحاء، بعد توجيه الدعوة له.

وقال نائب رئيس المجلس البلدي بمدينة طلعة التمياط نازل بن خليفة الشمري، لـ"سبق": "شاهدت الرحالة الإسباني جون يقود دراجته الهوائية على الطريق الدولي الذي يمر بالمدينة، فقمت بدعوته لزيارتنا في المضيف الواقع على الطريق".

وأضاف: "أجاب الرحالة دعوتي وتوجه معي وبرفقتنا دورية أمن الطرق إلى المضيف، وتناول معنا الشاي والقهوة، وحصل على واجب الضيافة كاملاً، وكان في استقباله الشيخ محمد بن مشل التمياط وعضو المجلس البلدي لافي بن عايد الشمري وبعض من الأهالي".

وأردف: "الرحالة يبلغ من العمر 25 عاماً، وانطلق من بلده إسبانيا قبل نحو خمسة أشهر، ومر بعدة دول هي: فرنسا وأوروبا وتركيا والعراق وإيران والكويت والسعودية"، مؤكداً أنه سوف يستأنف رحلتة إلى الأردن.

واختتم "الشمري" قائلاً: "يقطع الرحالة يومياً مسافة 80 كلم بواقع 6 ساعات يومياً في رحلة طويلة يهدف منها إلى زيارة جميع دول العالم، مؤكداً أن الرحالة أبدى سعادتة بزيارتنا، وهو يحب العرب كثيراً لأنهم -على حد وصفه- أهل كرم ويرحبون به دائماً.