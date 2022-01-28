عايض المباركي يدخل "القفص الذهبي"

الزفاف أُقيم في قاعة أفراح بالرياض

احتفل الشاب عايض بن إسماعيل المباركي؛ بزفافه إلى كريمة الوجيه علي بن إبراهيم المبارك؛ ودخوله القفص الذهبي، وذلك بإحدى قاعات الأفراح بمدينة الرياض.

أُقيم الحفل البهيج وسط حضور ومباركة الأهل والأصدقاء والزملاء، الذين تمنوا للعروسين السعادة والحياة الهانئة الكريمة، وأن يرزقهم الله الذرية الصالحة.

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28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443 01:47 PM

الزفاف أُقيم في قاعة أفراح بالرياض

عايض المباركي يدخل "القفص الذهبي"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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احتفل الشاب عايض بن إسماعيل المباركي؛ بزفافه إلى كريمة الوجيه علي بن إبراهيم المبارك؛ ودخوله القفص الذهبي، وذلك بإحدى قاعات الأفراح بمدينة الرياض.

أُقيم الحفل البهيج وسط حضور ومباركة الأهل والأصدقاء والزملاء، الذين تمنوا للعروسين السعادة والحياة الهانئة الكريمة، وأن يرزقهم الله الذرية الصالحة.

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