عكس التوقعات.. "فاو" تؤكد انخفاض أسعار الأغذية العالمية مع تفشي "كورونا"

بسبب ضعف الإقبال على المنتجات الغذائية.. خاصة الزيت النباتي والسكر

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو)، اليوم الخميس، تراجع الأسعار العالمية للأغذية في شهر مارس، بعد انخفاض الطلب؛ بسبب تفشي وباء "كورونا" المسبب لمرض (كوفيد-19).

وجاء في البيان الصحفي للمنظمة أن مؤشر الأسعار على المنتجات الغذائية للمنظمة، وفقاً لنتائج شهر مارس، وصل إلى 172.2 نقطة، أي أقل بـ 7.8 نقطة أو بنسبة 4.3 في المائة، من مؤشرات شهر فبراير لهذا العام، وأعلى بنسبة 2.7 في المائة من مؤشر العام السابق.

وأكدت المنظمة بحسب "سبوتنيك عربي"، أن السبب الرئيسي لهذه الديناميكية تعود إلى الانخفاض الحاد على الطلب؛ نتيجة انتشار وباء "كورونا" المستجد، مشيرةً إلى أن تراجع الأسعار الكبير كان من نصيب الزيت النباتي والسكر، وأثر الانخفاض على جميع المؤشرات الفرعية للسلع.

وأوضحت المنظمة أن أسعار اللحوم لشهر مارس بلغت 176 نقطة، أي أقل بنقطة، أو أقل بنسبة 0.6 في المائة من شهر فبراير: "استمرت أسعار الضأن ولحم البقر في الانخفاض بشكل حاد في شهر مارس، تحت تأثير العرض الكبير للتصدير".

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا" المسبب لمرض "كوفيد-19"، يوم 11 مارس، وباءً عالمياً، مؤكدةً أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.