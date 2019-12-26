"لازم تعرف".. 20 رسالة من "المواصفات" للتعامل مع المنتجات والسلامة في الشتاء

شملت الرحلات البرية والدفايات والسخانات والمركبات والنسيج والملابس وغيرها

نشرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أكثر من 20 رسالة توعوية، عبر حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وضمن حملتها "لازم تعرف" في فصل الشتاء، وذلك لتعزيز الوعي العام بمفاهيم السلامة والطرق المثلى في التعامل مع عدد من المنتجات التي يكثر استخدامها في هذا الفصل.

وشددت هيئة المواصفات على ضرورة عدم إهمال وسائل السلامة في الرحلات البرية؛ وذلك لتجنب ما وصفته بالأخطار الوخيمة، مشيرةً إلى ضرورة التأكد من حصول جميع المنتجات التي تعمل بالغاز على علامة الجودة السعودية، والحذر أثناء التعامل مع أسطوانات الغاز أثناء النزهات البريّة وفي المخيمات.

واستعرضت الهيئة من خلال عدة مقاطع مصورة عدداً من الأنواع الرديئة من تلك المنتجات، وأكدت على أنها تمثل تهديد مباشر على سلامة المستهلك.

ونوهت على عوامل السلامة في الدفايات؛ حيث طالب مختصون بالهيئة بالتأكد عند شراء الدفايات من أن الفيش الكهربائي ثلاثي ومطابق للمواصفات القياسية، وأنها لا يوجد بها فتحات سفلية لتجنب حوادث الصعق الكهربائي، إضافة إلى توافر شبك للحماية من الحرائق، مؤكدةً عدم استخدام الدفايات في الأماكن الرطبة ودورات المياه، والتأكد من إبعاد الدفايات عن مصادر الكهرباء والحرارة والمواد القابلة للاشتعال، وحماية الأطفال من الاقتراب منها.

وتناولت الحملة التوعوية رسائل متنوعة عن السخانات واستخداماتها في فصل الشتاء، حيث أشار مختصون من الهيئة إلى ضرورة التأكد من مطابقة السخانات لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية قبل الشراء، ووجود كتيب الإرشادات، وتوافر صمامي أمان في السخان، ونصحت الهيئة بضرورة التأكد من تركيب سلك التأريض في السخانات لتجنب حوادث الانفجار والاحتراق.

وتضمنت الحملة التوعوية عدداً من الرسائل الأخرى التي طالبت قائدي المركبات بتغيير مسّاحات الزجاج الأمامية والإبقاء عليها بحالة جيدة؛ لأن تلفها قد يشتت انتباه السائق ويهدد سلامته أثناء هطول الأمطار، كما طالبت بالحرص على أن تكون مكابح السيارة بحالة جيدة، واستخدمها بحرص أثناء نزول المطر.

وأكدت هيئة المواصفات أن اقتناء منتجات النسيج المطابقة للمواصفات يضمن للمستهلك عدم وجود نسب ضارة بالصحة والسلامة من العناصر الكيمائية والمعادن الثقيلة، ونصحت بالتأكد قبل شراء أي منتج من النسيج (ملابس – بطانيات) من وجود بطاقة العناية وإرشادات الغسيل لضمان أداء أفضل وعمر أطول، كما نصحت باقتناء البطانيات الناعمة المصنعة من خامات الصوف والأكريلك.

ودعت هيئة المواصفات المستهلكين إلى الاهتمام بشكل دائم بوسائل السلامة، مشيرةً إلى أنه بالإمكان الاطلاع على جميع الرسائل التوعوية من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر هذا الرابط: https://twitter.com/SASOGOV/status/1193561566651793408?s=20.