"الأرصاد" تنبّه من رياح وأتربة على عسير

تشمل "بيشة وتثليث" حتى الـ 6 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير اليوم.

وقال المركز إن تأثيرات هذه الحالة المصاحبة لها؛ تشمل نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي بيشة وتثليث.

وأشار إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد

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01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442 12:18 PM

تشمل "بيشة وتثليث" حتى الـ 6 مساءً

"الأرصاد" تنبّه من رياح وأتربة على عسير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير اليوم.

وقال المركز إن تأثيرات هذه الحالة المصاحبة لها؛ تشمل نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظتَي بيشة وتثليث.

وأشار إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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