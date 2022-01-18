"بين الناس".. يحتفل بمرور 100 حلقة.. وسيدات سعوديات خلف الإعداد

يبث عبر أثير روتانا FM من تقديم "عمر النشوان"

احتفلت أسرة البرنامج الإذاعي الاجتماعي التنموي "بين الناس"، الذي يبث عبر أثير روتانا FM من الأحد وحتى الخميس، عند الساعة 1 - 2 ظهرًا، بمرور 100 حلقة.



ويرصد البرنامج، الذي يقدمه الزميل عمر النشوان أبرز القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وأبرز المواضيع الرياضية، ويستضيف المتحدثين الرسميين والكتاب والمحللين لتفصيل تلك القرارات وتقديمها للمستمعين والمشاهدين بأبسط طريقة، ويخصص حلقات للقطاعات الحكومية ويبرز من خلالها الجهود المبذولة ويقدمهم بأفضل طريقة إعلامية احترافية.



وبمناسبة مرور 100 حلقة على انطلاق برنامج بين الناس في دورة البرامج الجديدة لإذاعة روتانا؛ رفع مقدم البرنامج عمر النشوان الشكر والتقدير للأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز مالك مجموعة روتانا والداعم الأول للإعلام والإعلاميين في المجموعة، ولسالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا للصوتيات، وكذلك حمد ناصر مدير إذاعات روتانا على الدعم اللامحدود للبرنامج وفريق عمل البرنامج الذي يتكون من 10 سيدات من الكفاءات الوطنية الإعلامية، وحقق البرنامج نسب مشاهدات عالية على منصة تويتر.



يذكر أن البرنامج استضاف مجموعة من الشخصيات الاعتبارية في المجتمع كسفير خادم الحرمين الشريفين في دولة الإمارات العربية المتحدة تركي الدخيل وعدد من أصحاب المعالي والسعادة.