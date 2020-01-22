6 حالات تُفقد المعلِّم والمعلمة حركة النقل الخارجي.. تعرَّف عليها

المنتدبون لمدارس أخرى يتضايقون من استبعادهم من مفاضلة النقل

أصدرت وزارة التعليم أمس الحالات التي تستوجب فقدان المعلم أو المعلمة حركة النقل الخارجي لهذا العام، وذلك بعد بدء فتح نظام وإجراءات النقل الخارجي لهذا العام.

وبيّنت الوزارة أن هناك ست حالات، تُفقد المعلم أو المعلمة حركة النقل، منها غيابهما 15 يومًا دون عذر منذ بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الماضي حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، وهو الغياب المرصود في النظام قبل إغلاقه، أما الغياب بعد ذلك فيتم احتسابه وفق آليات التقديم على حركة النقل الخارجي للعام القادم، ويحاسَب عليه وفق الأنظمة والتعليمات "عدم التمكين من دخول الحركة، وحذف سنة التقديم".

وكذلك يفقد حركة النقل مَن عليه قضية قائمة في إدارة التعليم أو الوزارة موجبة للإبعاد عن التدريس، أو لديه قضية تقتضي عدم نقله حسب رأي المتابعة، أو قضايا (تعليق النقل مع الاحتفاظ بسنة التقديم). وكذلك إذا قلَّ الأداء الوظيفي لديه المعتمد في العام الدراسي السابق 1440/ 1439هـ، والمرصود في النظام قبل إغلاقه، عن 60 من 100 لشاغلي الوظائف التعليمية، أو أقل من 77.4 من 129 لمحضري ومحضرات المختبرات، أو ما يعادلها "عدم التمكين من دخول الحركة، وحذف سنة التقديم".

ويفقد حركة النقل مَن لديه أي نوع من أنواع التسرب الدائم (طلب تقاعد - نقل خدمات استقالة - تحويل لعمل إداري - وفاة وغيرها) "عدم التمكين من دخول الحركة، وحذف سنة التقديم".

وأيضًا يفقد حركة النقل المجاز والمعار والموفد والمبتعث لمدة تزيد على فصل دراسي، ولا تنتهي فترة تسربه قبل بداية العام الدراسي القادم 1442/ 1441هـ "عدم التمكين من دخول الحركة، وحذف سنة التقديم".

ويفقد حركة النقل المجاز والمعار والموفد والمبتعث لمدة تزيد على فصل دراسي، ولا تنتهي فترة تسربه قبل بداية العام الدراسي القادم 1441/ 1440هـ ممن صدرت قراراتهم قبل تاريخ 26/ 11/ 1435هـ "تعليق النقل والاحتفاظ بسنة التقديم".

يُشار إلى أن وزارة التعليم أعلنت يوم أمس مفاضلة وبنود النقل الخارجي، وسط استياء عدد كبير من المعلمين والمعلمات المنتدبين والمنتدبات من استبعادهم في مفاضلة ‫حركة النقل الخارجي لهذا العام.