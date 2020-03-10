شاهد .. "السديس" يشارك في تعقيم المسجد الحرام: هذه قربات إلى الله

دعا الله العلي القدير أن يرفع الضر والبلاء عن الجميع وأن يحمي البلاد

شارك الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أمس، في أعمال التطهير والتعقيم الاحترازية التي تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للحد والوقاية من تفشي فيروس "كورونا".

وشملت المشاركة تطهير صحن المطاف، والكعبة المشرّفة، والحجر الأسود، والركن اليماني، والمقام، تفقّد خلالها عمليات الغسيل والتعقيم والتطهير الاحترازية بشكل مباشر، مبيناً للعاملين فضل تطهير بيت الله الحرام مستشهداً بقوله تعالى: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}.

وأوضح أن هذه الإجراءات الاحترازية والوقائية من الأعمال التي يُتقرب بها إلى الله تعالى، وأن الشرف كل الشرف في المشاركة في تطهير بيت الله العتيق، لا سيما أن ما يقام به من أعمال تطهير وتعقيم لصحن المطاف، والكعبة المشرّفة، والحجر الأسود، والركن اليماني، والمقام بشكل خاص والمسجد الحرام بشكلٍ عام، هي أعمال احترازية وقائية من شأنها دفع الضر والبلاء بعد إذن الله -عزّ وجلّ- عن قاصدي البيت الحرام وزائريه.

ودعا الله -العلي القدير- أن يرفع الضر والبلاء عن الجميع، وأن يحمي هذه البلاد المباركة من كل كيدٍ ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.