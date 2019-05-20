بـ١٠ أضرار فادحة.. "شامخ": تصوير الأحداث الأمنية ونشرها جريمة إلكترونية

ابن مشخص: بعض الشباب يضع نفسه مراسلاً للقنوات الحاقدة دون أن يعلم

قالت جمعية التوعية الوقائية للشباب "شامخ" إن التصوير العشوائي والتجمهر ونشر ونقل الأحداث الأمنية بشكل شخصي وفردي يستلزم برامج توعوية وتثقيفية للشباب من الجنسين وتحذيرهم من مخاطر ذلك.

وأضافت الجمعية على لسان رئيس مجلس الإدارة حمد بن مشخص العتيبي أن الواجب هو أن يكون المواطن والشاب خاصة على وعي بالسلبيات التي تنشأ عن استعجالهم بالتصوير ونشر الأحداث الأمنية في مواقع التواصل، وأن لا يؤدي التسابق في التصوير إلى مخاطر أمنية وفكرية ووطنية.

ورصدت جمعية شامخ عدة أضرار فادحة للتصوير أثناء الأحداث العسكرية والأمنية من الجمهور دون وعي منه بذلك، ومن أهمها أن التصوير للأحداث الأمنية دون إذن جريمة إلكترونية يحاسب عليها المصور والناشر، وهو الأمر الذي يجهله الكثير من الشباب مما يتطلب مزيداً من برامج التثقيف وأيضاً يمنح المصور معلومات وإحداثيات خاصة لأعداء الوطن، وكذلك يقوم المصور بعمل تنتظره القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الحاقدة بما يجعله وكأنه مراسل لها دون أن يشعر، بالإضافة إلى توثيق مجريات الأحداث بشكل خاطئ ويسيء للوطن.

وحذرت جمعية شامخ أن هذا التصوير الخاطئ يربك عمل الأجهزة الأمنية ويمنح المطلوبين وأعداء الوطن معرفة بخطط هذه الأجهزة، وكذلك يدعو إلى التجمهر حول مكان الحدث ويعيق عمل الأجهزة المعنية الأخرى، علاوة على نشر الشائعات والمعلومات الخاطئة عن الحدث الأمني، كما أن المصور يعرض نفسه والآخرين للمخاطر في ميدان الحدث الأمني ويساهم بالصورة والفيديو التي يوثقها في دعم أعداء الوطن في نشرهم في مواقع التواصل ويساهم بعمله هذا في نشر السلوك السلبي، ويكون مثالاً سيئاً لغيره بما ينشر أضرار التصوير في كل حدث ومكان.