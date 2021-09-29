الرئيس التونسي يكلف "نجلاء بودن" بتشكيل الحكومة

تعتبر أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد

أعلنت الرئاسة التونسية، أن الرئيس قيس سعيد، كلف "نجلاء بودن" بتشكيل الحكومة.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك": "عملًا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، المؤرخ في 22 سبتمبر 2021، المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه؛ كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة؛ على أن يتم ذلك في أقرب الآجال".

جدير بالذكر أن نجلاء بودن رمضان من مواليد 1958، أصيلة ولاية القيروان، وهي أستاذة تعليم عالٍ في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، مختصة في علوم الجيولوجيا، تشغل حاليًا خطة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد تم تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011.

وشغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكلفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.

وتعتبر نجلاء بودن رمضان أول امرأة تتولى منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس.