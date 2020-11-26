مصر تسجل 365 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بـ كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 102201 والوفيات 6585 شخصًا

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 114107 إصابات.

وتفصيلاً؛ أفادت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها اليوم بأن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 102201 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 6585 حالة وفاة.