الرياض.. "عبد العزيز بن طلال" يدشن النسخة الثانية من معرض "طلال تاريخ تقرأه الأجيال"

يحمل هذا العام شعار "الفكر والتنمية 2021"

دشن رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز، بمقر البرنامج في الرياض اليوم، النسخة الثانية من معرض "طلال تاريخ تقرأه الأجيال" الذي يحمل هذا العام شعار "الفكر والتنمية 2021".



ويستعرض البرنامج تاريخ صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز، ويركز في هذه الدورة على فكره التنموي وأعماله الإنسانية - رحمه الله -.



وأكد سمو الأمير عبد العزيز بن طلال المشرف العام على المعرض أن المعرض دُشّن بالتزامن مع ذكرى وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز -رحمه الله- ويأتي هذا العام تحت عنوان "فكر وتنمية 2021”، لإظهار الجانب التنموي والإنساني للأمير طلال، ودوره الريادي كواحد من أبرز قيادات العمل الإنساني دوليًا، إلى جانب تعريف المجتمع -بشرائحه كافة- بهذه الشخصية الرؤيوية الاستثنائية.



وأوضح سموه أن الزائر سيحظى بتجربة التعرف على تاريخ الأمير طلال منذ ولادته ونشأته العلمية، وحتى حياته العملية في خدمة الوطن، بينما سيكون جناح جهوده كقيادي ومفكر ولاعب مهم على المسرح الدولي تنمويًا وإنسانيًا؛ الأكثر ثراء هذا العام، لافتًا إلى أن ما قدّمه الأمير طلال بوصفه مساعدًا للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثًا ساميًا لمنظمة اليونيسف يعدّ فصلًا مهمًا ويستحق أن يروى ليُلهم الأجيال الحالية ويحفز الشغوفين بالعمل الإنساني محليًا ودوليًا.



وبيّن سمو الأمير عبد العزيز بن طلال أن تأسيس برنامج الخليج العربي للتنمية "أجنفد" ومنظماته الشقيقة التي تقدم قيمة مضافة مهمة منذ أربعين عامًا؛ يعدّ بصمة مهمة في تاريخ مؤسسها الأمير طلال؛ لذا خُصص جزء رئيس في المعرض لتعريف الزائر بـ"أجفند" وأثره التنموي بالأرقام والإحصاءات على مستوى الوطن العربي وبعض دول العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط".



يذكر أن المعرض صُمم وأخرج بأفكار مبتكرة توظف تقنيات حديثة تقرب الزائر أكثر لتاريخ الأمير طلال، وتبين استمرار أثره، في حين يتيح المعرض الحضور بالتسجيل إلكترونيًا، وفق أعداد تتماشى مع تعليمات وزارة الصحة بضرورة اتخاذ الاحتياطات الصحية وبروتوكولات التباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس كورونا، ويمكن للراغبين التسجيل عبر الرابط:

https://e-ticket.app/e/1175/maard-sahb-alsmo.