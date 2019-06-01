حصيلة أمطار مكة: بلاغات احتجاز ولا إصابات

الدفاع المدني: طبقنا خطة التدابير بمثل هذه الحالات

شهدت العاصمة المقدسة عصر اليوم أمطاراً متوسطة إلى غزيرة تركزت غزارتها في شرق مكة مخططات الشرائع والمغمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أن الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة وعلى إثر الأمطار التي هطلت مساء اليوم السبت الموافق السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك للعام 1440هـ على معظم أرجاء العاصمة المقدسة وكانت من خفيفة إلى متوسطة تم تطبيق خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الأمطار حيث تم تغطية ونشر فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقاً احترازياً.

وأضاف :تم تمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة وقد تمت مباشرة بلاغات احتجاز محدودة داخل تجمعات للمياه جرى التعامل معها في حينه، وقد تركزت تلك البلاغات في أحياء: المغمس والشرائع تم التعامل معها في حينه دون وقوع إصابات ولله الحمد ولازالت السماء ملبدة بالغيوم.



وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالإخوة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه والابتعاد عن الأجسام المتحركة عند هبوب الرياح ومراعاة احتمالية استمرار الحالة المطرية وجريان للسيول المنقولة والابتعاد عن مسارها راجين السلامة للجميع.