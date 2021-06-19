بالفيديو .. قيادة القوات المشتركة للتحالف تعرض لقطات لتدمير وإسقاط طائرات الميليشيا الحوثية

كانت موجَّهة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة

عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات لتدمير وإسقاط الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه السعودية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.



وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف قد أكدت اليوم اعتراض ما مجموعه ١١ طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مشيرة إلى أن المحاولات العدائية كافة للميليشيا تم اعتراضها وتدميرها. (لمشاهدة الفيديو: اضغط هنا)