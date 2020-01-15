بدء العمل في العيادات الاستشارية بمركز صحي قنا

في إطار المبادرات المطروحة أمام أمير عسير

بدأ العمل في العيادات الاستشارية بمركز صحي قنا، في إطار المبادرات الصحية المطروحة أمام أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ووجه بسرعة تنفيذها.

وانتهت صحة المنطقة من وضع الترتيبات اللازمة لتشغيل تخصصات العظام والباطنية والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسرة والأمراض المزمنة، بمتابعة وتوجيه من مدير عام الشؤون الصحية بعسير، خالد بن عائض عسيري.

وقال مدير القطاع الصحي المشرف على مستشفى محايل العام محمد بن علي زيد، إن العمل انطلق بالمركز مع صباح اليوم الأربعاء، بعيادة طب الأسرة والأمراض المزمنة.

وأضاف أنه حدد عمل تلك العيادات خلال أيام "الأحد والثلاثاء والأربعاء والخميس"، من كل أسبوع وفق جدول معد لذلك.

مركز صحي قنا

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15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441 07:30 PM

في إطار المبادرات المطروحة أمام أمير عسير

بدء العمل في العيادات الاستشارية بمركز صحي قنا

بندر آل عوض

عسير

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بدأ العمل في العيادات الاستشارية بمركز صحي قنا، في إطار المبادرات الصحية المطروحة أمام أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ووجه بسرعة تنفيذها.

وانتهت صحة المنطقة من وضع الترتيبات اللازمة لتشغيل تخصصات العظام والباطنية والأنف والأذن والحنجرة وطب الأسرة والأمراض المزمنة، بمتابعة وتوجيه من مدير عام الشؤون الصحية بعسير، خالد بن عائض عسيري.

وقال مدير القطاع الصحي المشرف على مستشفى محايل العام محمد بن علي زيد، إن العمل انطلق بالمركز مع صباح اليوم الأربعاء، بعيادة طب الأسرة والأمراض المزمنة.

وأضاف أنه حدد عمل تلك العيادات خلال أيام "الأحد والثلاثاء والأربعاء والخميس"، من كل أسبوع وفق جدول معد لذلك.

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