"البيئة": أكثر من 654.02 مليون م³ كميات المياه خلف السدود

قالت: بينما تجاوزت الكميات الواردة إلى السدود 731.34 ألف م³

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن كميات المياه التي رصدتها خلف السدود بلغت أكثر من 654.02 مليون م³ .

وقالت عبر حسابها في تويتر: بلغت كميات المياه في السدود كما رصدتها محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم السبت 16/ 9/ 144هـ، أكثر من 654.02 مليون م³ خلف السدود، بينما تجاوزت الكميات الواردة إلى السدود 731.34 ألف م³.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

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09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441 09:30 PM

قالت: بينما تجاوزت الكميات الواردة إلى السدود 731.34 ألف م³

"البيئة": أكثر من 654.02 مليون م³ كميات المياه خلف السدود

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن كميات المياه التي رصدتها خلف السدود بلغت أكثر من 654.02 مليون م³ .

وقالت عبر حسابها في تويتر: بلغت كميات المياه في السدود كما رصدتها محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم السبت 16/ 9/ 144هـ، أكثر من 654.02 مليون م³ خلف السدود، بينما تجاوزت الكميات الواردة إلى السدود 731.34 ألف م³.

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