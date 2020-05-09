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قالت: بينما تجاوزت الكميات الواردة إلى السدود 731.34 ألف م³

"البيئة": أكثر من 654.02 مليون م³ كميات المياه خلف السدود

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن كميات المياه التي رصدتها خلف السدود بلغت أكثر من 654.02 مليون م³ .

وقالت عبر حسابها في تويتر: بلغت كميات المياه في السدود كما رصدتها محطات وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم السبت 16/ 9/ 144هـ، أكثر من 654.02 مليون م³ خلف السدود، بينما تجاوزت الكميات الواردة إلى السدود 731.34 ألف م³.