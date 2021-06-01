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اُستشهد في أحد المباني التي قصفها الاحتلال

انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض شرق غزة

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انتشلت طواقم الإنقاذ الفلسطينية، اليوم جثمان شهيد من حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ونقلت مصادر فلسطينية عن طواقم الإسعاف والدفاع المدني أنها انتشلت جثمان الشهيد وليد شمالي أبو بلال من تحت أنقاض أحد المباني، التي قصفها الاحتلال خلال العدوان الهمجي على غزة.

