إتمام الاتفاق على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

حكومة تيريزا ماي ستجتمع بعد ظهر غد

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية أن اتفاقًا على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جرى التوصل إليه مع التكتل على المستوى الفني، وأن حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستجتمع غدًا الأربعاء، وفقًا لرويترز.

وفي هذا الإطار قالت المحررة السياسية للإذاعة البريطانية لورا كونسبرج على تويتر: "المصادر تؤكد الاتفاق على نص صفقة الانسحاب على المستوى الفني. ستجتمع الحكومة بعد ظهر غد. ربما يكون هناك تأكيد رسمي قريبًا".