روسيا تتوقع عودة الطلب الكامل على النفط في 2021

"نوفاك" دعا إلى استعادة الإنتاج بالتدريج

توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم (الخميس)، عودة الطلب العالمي على النفط بالكامل في الربع الثاني من 2021.

وذكر "نوفاك" أن تعافي الطلب العالمي على النفط يتباطأ، وهو ما يوجب على منتجي النفط، في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، جعل استعادة الإنتاج تدريجية بالتماشي مع تعافي الطلب حتى لا تضطرب السوق، وفقاً لـ "رويترز".