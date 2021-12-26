ضبط مواطن نقل مخالفين لنظام أمن الحدود.. "الجريمة كبيرة" والغرامة مليونية والعقوبة 15 عاماً سجناً

المتحدث الإعلامي لشرطة جازان: مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء إضافة إلى التشهير به

أعلنت شرطة منطقة جازان، اليوم، القبض على شخصٍ لنقله مخالفَيْن لنظام أمن الحدود بمركبته واصفة الجريمة بأنها "جريمة كبرى" مجدّدة التأكيد على العقوبة المنتظرة التي تصل إلى السجن مدة "15" سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

تفصيلاً، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن المتابعة الأمنية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أسفرت عن تمكّن شرطة محافظة أبو عريش من القبض على مواطن، لنقله بمركبته مخالفَيْن اثنَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى توقيفهما واُتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأكّد المتحدث الإعلامي أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوباتٍ تصل إلى السجن مدة "15" سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثاً الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم "911" بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.