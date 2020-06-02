بمشاركة السلمي والشريف.. المؤتمر الدولي للثقافة الرياضية يبحث سبل عودة النشاط الرياضي

تحت عنوان "تعديل المسار من أجل رياضة آمنة في العالم"

افتتح وزير الشباب والرياضة المصري رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الدكتور أشرف صبحي، اليوم عبر تقنية الفيديو؛ فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للثقافة الرياضية المنعقد تحت عنوان "تعديل المسار من أجل رياضة آمنة في العالم" بتنظيم مشترك للاتحادات: المصري والعربي والأفريقي للثقافة الرياضية، ومشاركة نحو 4 آلاف باحث من 18 دولة عربية من بينها المملكة العربية السعودية.



وأكد الدكتور صبحي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر على توجه مختلف دول العالم في المدة الراهنة إلى وجود آلية للتفكير في سير الحياة وفق قواعد وإجراءات احترازية محددة لحماية المواطنين من فيروس كورونا، مشيرًا إلى استئناف عدد من الدوريات الأوروبية خلال الشهر الجاري؛ طبقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية.



وطالب وزير الشباب والرياضة المشاركين في المؤتمر بالخروج بمجموعة من التوصيات البنّاءة التي تمثل حلولاً عامة للمنطقة العربية للتعامل مع أزمة "كورونا" عند العودة التدريجية للأنشطة الرياضية مع التحليل العلمي، منوهًا إلى أنه سيتم تعميم تلك التوصيات وعرضها على مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.



من جانبه أعرب الأمين العام لاتحاد اللجان الأوليمبية الوطنية العربية سعود العبد العزيز، عن تطلعه لبدء مرحلة جديدة تبدأ بإعادة الحركة الرياضية بالتدرج، مبينًا أن اتحاد اللجان الأوليمبية العربية على استعداد لتبني أية مبادرات تتضمن بروتوكول العودة الآمنة للرياضة من مختلف الدول العربية.

وأشاد بدور المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في تقديم كل الدعم والإمكانيات المطلوبة.



ويأتي المؤتمر الذي يُعقد على مدى ثلاثة أيام ليحدد الخطوات الضرورية لعودة النشاطات الرياضية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.



وشارك في المؤتمر الافتراضي: وكيل وزارة الرياضة رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي، والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية رئيس لجنة الشباب بالاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي فواز الشريف.