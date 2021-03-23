"بنتلي" تكشف عن سيارتها "كونتيننتال جي تي سبيد" الجديدة

الأكثر ديناميكية للطرق في تاريخ الشركة

عبدالملك سرور- سبق: كشفت شركة "بنتلي" اليوم، عن سيارتها كونتيننتال جي تي سبيد الجديدة - السيارة الأكثر ديناميكية للطرق في تاريخ بنتلي.

والسيارة مجهزة بنسخة مطورة من محرك بنتلي W12 TSI الشهير سعة 6.0 لترات، والذي يوفر 659 حصانًا (650 حصانًا) - بزيادة قدرها 4٪ عن طراز W12 الحالي - مع الحفاظ على 900 نيوتن متر من عزم الدوران، وينتج عن هذا سرعة قصوى تبلغ 335 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في 3.6 ثانية.

وتكتمل التفاصيل الخارجية من خلال المظهر الرياضي القوي الذي يمتزج بالسلاسة مع الأناقة المتأصلة في كونتيننتال جي تي.

وتضيف موديلات Speed عتبات رياضية فريدة وشارات Speed غير ملحوظة من الكروم على الرفرف الأمامي، ومن السمات المميزة الأخرى للنسخة الأكثر فاعلية من كونتيننتال جي تي عجلات السرعة 22 بوصة الفضية اللامعة مع خيار اللون الداكن أو اللون الأسود اللامع.

ومن ناحية المقصورة فتمتزج المواد المصنوعة يدويًّا مع الزخارف الفريدة والشارات المتوفرة فقط في Speed، ويمكن تخصيص التصميم الداخلي الفاخر بشكل أكبر من خلال اختيار 15 لونًا رئيسًا و11 لونًا ثانويًّا للجلد.

كما هو الحال مع جميع سيارات كونتيننتال جي تي، توفر سبيد أربعة مقاعد وأمتعة استثنائية كبيرة الحجم بسعة 358 لترًا.

ويوسع الطراز الجديد الذي يركّز على السائق المليء بالتفاصيل الرائعة ولوحة العدادات المتقدمة تقنيًّا، وشاشة بنتلي الدوارة الشهيرة، من مؤهلات أداء كونتيننتال جي تي.

