جامعة نجران: استحداث برنامجي ماجستير مدفوعي الرسوم بكليتي الشريعة واللغات

السريعي: المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ جملة من القرارات

وافق مجلس جامعة نجران في جلسته الرابعة للعام الجامعي الحالي، عن بُعد، اليوم الأربعاء، على استحداث برنامجي ماجستير مدفوعي الرسوم، بكلية الشريعة وأصول الدين يتمثل في برنامج التفسير وعلوم القرآن، وآخر بكلية اللغات في تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها.

عقد الاجتماع برئاسة مدير الجامعة، نائب رئيس مجلس الجامعة، الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، وحضور أمين مجلس شؤون الجامعات، الدكتور محمد الصالح، وأعضاء المجلس.

كما وافق المجلس على إنشاء مركز للتوجيه والإرشاد الطلابي، ومعهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة، الدكتور سعيد السريعي، إن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ جملة من القرارات حيالها؛ حيث وافق المجلس على تعيين خمسة أعضاء هيئة تدريس بالجامعة من المبتعثين العائدين، وابتعاث ستة معيدين ومحاضرين.

وأضاف الدكتور "السريعي" أن المجلس أقر التمديد لـ 32 مبتعثاً، وتغيير مقر ابتعاث لمبتعث واحد، إلى جانب إنهاء ابتعاث خمسة مبتعثين، ووافق المجلس على اعتماد وتطوير ست خطط دراسية.