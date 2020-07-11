"مدني نجران" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 6 مساءً

"الأرصاد" نبّهت لرياح سطحية وأتربة على عدة محافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات: شرورة، وحبونا، وبدر الجنوب، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.