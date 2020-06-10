خلال أسبوع.. "المناطق المحمية" تضبط 21 مخالفاً لنظام الحياة الفطرية

بينهم صيادون ورعاة ومربو نحل بدون تصريح

ضبط أفراد قوة الحماية بالمناطق المحمية خلال الأسبوع الماضي، 21 مخالفة لنظام المناطق المحمية والحياة الفطرية، مشتملةً على الصيد داخل المحمية والدخول والرعي وتربية النحل بدون تصريح، بالإضافة للتكشيف بغرض الصيد وإحداث أمر سلبي.

وأوضحت الهيئة السعودية للحياة الفطرية، أنه تم رفع المخالفات المضبوطة للجهات المعنية لإيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها.