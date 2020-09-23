"السيالي": 90 عاماً من العطاء والرخاء.. كل عام ومملكتنا بخير

أكد أن هذا اليوم يمثل مناسبة خالدة وغالية على نفوسنا جميعاً

تقدم مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي ونيابةً عن منسوبي "صحة جدة" بأجمل التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الأسرة المالكة الكريمة وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة الذكرى التسعون لتوحيد المملكة العربية السعودية.

وأضاف الدكتور "السيالي" أن هذا اليوم يمثل مناسبة خالدة وغالية على نفوسنا جميعاً، نستحضر فيها ذكرى توحيد هذا الكيان العظيم ونستلهم التضحيات التي بذلت لبناء دولة حديثة، ومع تجدد هذه المناسبة التاريخية السنوية الملهمة، نشاهد هذا الوطن الغالي يرتقي كل يوم إلى مزيد من التطور والتقدم في شتى مجالات الحياة التي تشمل مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والثقافية والحضارية، ويقدم تجربة تنموية فريدة جعلت المواطن السعودي هدف للتنمية التي أرسى دعائمها المؤسس وسار على نهجه أبنائه الملوك رحمهم الله جميعاً.

وأكد "السيالي" أنه في هذا العهد استمرت المسيرة الخيرة والنماء تطرق كل أبواب التقدم والتطور في مختلف المجالات وتحقق إنجازات تنموية كبيرة تعبر عن قدرات الوطن وطموحات مواطنيه، لا سيماً في المجال الصحي حيث تواصل، تقديم الدعم المادي والمعنوي السخي لهذا القطاع الحيوي المهم، وتوفرت كل الإمكانات والمتطلبات اللازمة لرفع جودة الخدمات الصحية وزيادة فاعلية القطاع الصحي ورفع مستوى أداء منسوبيه وإكسابهم المهارات المطلوبة

ودعا "السيالي" الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وعزها في ظل القيادة الحكيمة لحكومتنا الرشيدة.