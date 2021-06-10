جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 7 مساء

الأرصاد: مصحوبة برياح نشطة وتشمل 4 محافظات

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات: (الدائر بني مالك، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ7 مساءً.