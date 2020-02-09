"الجامعي" و"التقني" بحائل يؤخران بداية الدوام إلى التاسعة صباحًا لمدة يومين

في جميع الكليات بسبب انخفاض درجات الحرارة بالمنطقة إلى ما دون الصفر

وجَّه مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم، بتأخير بداية الدراسة إلى الساعة التاسعة صباحًا ليومي الاثنين والثلاثاء 16-17 / 6 / 1441هـ الموافق 10-11 / 2 /2020م في جميع كليات الجامعة الأكاديمية في الجامعة الأم للبنين والبنات وفروعها السبعة للبنات في المحافظات.

وتفصيلاً، جاء قرار تأخير الدوام نظرًا لما تمر به منطقة حائل من منخفض جوي هذه الفترة.

وفي هذا الصدد، أوضح سعود البلوي المتحدث الرسمي لجامعة حائل، بتغريدة إضافية "أنه سوف يُختصر وقت المحاضرة الأولى التي تبدأ من الساعة الثامنة حتى العاشرة صباحًا بساعة واحدة، على أن يستمر الجدول في وضعه الطبيعي خلال بقية محاضرات اليوم الدراسي".

وحسب التغريدة الإضافية، فإن التأخير يعني إلغاء المحاضرات الجامعية التي تبدأ الساعة الثامنة صباحًا –إن وُجدت-،والعمل بالمحاضرات التي تبدأ عند التاسعة صباحًا.

وللمحاضرات التي يبدأ وقتها من الساعة الثامنة صباحًا وتستمر لساعات أكثر يُحتسب الغياب لها ابتداءً من الساعة التاسعة وحتى نهاية المحاضرة.

من جهة أخرى، وجّه مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة حائل المهندس مشعل بن سعود التميمي، بتأخير بداية التدريب ليومي الاثنين والثلاثاء الموافق ١٦ - ١٧ / ٦ / ١٤٤١ هـ إلى الساعة التاسعة صباحًا، حفاظًا على سلامة المتدربين والمتدربات ومنسوبي ومنسوبات المنشآت التدريبية بالمنطقة، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.