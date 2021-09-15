"تصفية": سريان الصرف في مساهمة أرض الحرمين بمكة المكرمة

دعت المساهمين لسرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم، سريان الصرف في مساهمة أرض الحرمين في مكة المكرمة.

وقالت "تصفية" عبر حسابها على موقع "تويتر": "‏سريان الصرف في مساهمة أرض الحرمين في مكة المكرمة، وعلى المساهمين الذين لم يتقدموا بمستنداتهم سرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي".