"الصحة": تسجيل 1261 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 922 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021، تسجيل 1261 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 459968 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 922 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 442782 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7488 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9698 والحالات الحرجة 1580 حالة.