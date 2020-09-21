سفير الصين في المملكة متشحاً بالأخضر: نفرح بفرحكم ومجدكم

أكد اعتزاز بلاده بالصداقة القائمة مع السعودية والرؤية المشتركة

شارك السفير الصيني بالرياض، المملكة، احتفالها بيوم الوطن عبر صورة نشرها على حسابه في تويتر، اليوم، متشحاً فيها بالأخضر.

وقال سفير جمهورية الصين الشعبية في المملكة العربية السعودية تشن وي تشينغ: نفرح بفرحكم ومجدكم.. ونعتز بصداقتنا ورؤيتنا المشتركة.

السفير الصيني الرياض

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21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442 02:07 PM

أكد اعتزاز بلاده بالصداقة القائمة مع السعودية والرؤية المشتركة

سفير الصين في المملكة متشحاً بالأخضر: نفرح بفرحكم ومجدكم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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شارك السفير الصيني بالرياض، المملكة، احتفالها بيوم الوطن عبر صورة نشرها على حسابه في تويتر، اليوم، متشحاً فيها بالأخضر.

وقال سفير جمهورية الصين الشعبية في المملكة العربية السعودية تشن وي تشينغ: نفرح بفرحكم ومجدكم.. ونعتز بصداقتنا ورؤيتنا المشتركة.

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السفير الصيني الرياض

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