لماذا تأخر "موسم الحر"؟ ومتى يبدأ؟.. "الحربي" يجيبك: مميزة بـ"مراويح"!

توقع "حالة جوية ممطرة" مطلع الأسبوع القادم وكشف عن المناطق المعرضة لها

عزا خبير الطقس عبدالله الحربي، تأخر دخول موسم الحر لهذا العام، إلى مرور منخفض علوي بارد هذه الأيام، يتبعه جبهات باردة تنخفض معها درجات الحرارة؛ متوقعًا أن يبدأ الحر في الدخول لأجواء المملكة مطلع شهر مايو المقبل.

وتفصيلًا، قال "الحربي" لـ"سبق": "استمرار تقلبات الأجواء ما بين الباردة والدافئة خلال الأسبوعين القادمة تَبَعًا لمرور المنخفضات العلوية الباردة، والتي دائمًا تتبعها جبهات باردة تنخفض معها درجات الحرارة، وتعود للارتفاع بعد رحيل هذه الجبهات.

وأضاف: "من المتوقع أن يتأخر دخول الحر هذا العام بسبب هذه العوامل التي تساهم في دخول التيارات الهوائية الباردة على أجواء المملكة والشام والخليج".

وتابع: "حسب معطيات خرائط الطقس ومسار الكتل الرطبة المدارية، متوقع أن نستقبل حالة جوية ممطرة مطلع الأسبوع القادم على الوسطى، والشرقية، والمرتفعات وشرقها، وأجزاء من: (حائل، والقصيم، وتبوك، والجوف) بأمطار متفرقة وعلى نطاق واسع؛ إلا أنها تتركز على الوسطى وغربها والمرتفعات والسواحل الشرقية بشكل أفضل".

وزاد: "تُعتبر هذه الفترة مميزة بالأمطار الربيعية (المراويح)، وتتميز بغزارة الهطول وتساقط البرد وكثرة الزوابع الرعدية، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية نتيجة هبوط الهواء من السحب الرعدية، وتستمر أمطار المراويح إلى مطلع مايو".

وختم بقوله: "أما ما يخص ارتفاع درجات الحرارة؛ فتبقى في تذبذب بين الارتفاع والانخفاض إلى الثلث الثاني من أبريل، وتبدأ في الارتفاع بشكل تدريجي مطلع مايو بمشيئة الله".