وزير الرياضة "الفيصل": فخورون بما تحقق من نجاحات بدعم قيادتنا الرشيدة

وصف وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس السوبر الإسباني، بمشاركة 4 فرق إسبانية ( ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو ) بالبطولة المميزة .
وقال " الفيصل" من خلال تغريدة عبر حسابه في " تويتر" :" نسخة مميزة من كأس السوبر الإسباني استمتع بها الجميع، فخورون بما تحقق من نجاحات بدعم قيادتنا الرشيدة حفظها الله " .
وكان ريال مدريد قد حقق كأس السوبر الاسباني ( النسخة الـ 12 في مسيرته ) مساء أمس الأحد، على حساب نظيره بيلباو 2/0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض .
بعد النجاح الكبير لبطولة كأس السوبر الإسباني في العاصمة السعودية الرياض
وصف وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة كأس السوبر الإسباني، بمشاركة 4 فرق إسبانية ( ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو ) بالبطولة المميزة .
وقال " الفيصل" من خلال تغريدة عبر حسابه في " تويتر" :" نسخة مميزة من كأس السوبر الإسباني استمتع بها الجميع، فخورون بما تحقق من نجاحات بدعم قيادتنا الرشيدة حفظها الله " .
وكان ريال مدريد قد حقق كأس السوبر الاسباني ( النسخة الـ 12 في مسيرته ) مساء أمس الأحد، على حساب نظيره بيلباو 2/0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض .