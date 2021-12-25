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ينتهي بنهاية يوم الأحد المقبل في تمام الـ8 مساء

المزاد تجاوز المليون ريال.. شاهد أحرف وأرقام اللوحات الأكثر إقبالاً

أوضحت منصة "أبشر" أن القيمة المالية لأعلى اللوحات مزايدة من خلال مزاد اللوحات الإلكتروني تجاوزت مليون ريال سعودي.



واستعرضت "أبشر" تفاصيل أحرف وأرقام اللوحات الأكثر إقبالاً في المزايدات، إضافة للقيمة المالية لها في المزاد الإلكتروني.



فيما صنفت اللوحات المطروحة على فئات عدة: "ماسي" و"ذهبي" و"فضي" لثلاثة أنواع من اللوحات المطروحة، هي الـ "خصوصي" و"نقل خاص" و"دراجات نارية".



وكانت الإدارة العامة للمرور قد أتاحت الفرصة لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة بالدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر" للمشاركة إلكترونيًّا، وذلك بعد أن تم إيقاف جميع المزادات المكانية بإدارات المرور بمختلف المناطق، مؤكدة أن المزاد الإلكتروني للوحات المميزة ينتهي بنهاية يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الـ8 مساء.