قرعة أبطال أوروبا: الريال في مواجهة السيتي بدور الـ16

أوقعت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا فريق ريال مدريد في مواجهة صعبة أمام فريق مانشستر سيتي.

وأسفرت القرعة التي أجريت في سويسرا عن المباريات التالية:

بروسيا دورتموند الألماني x باريس سان جيرمان الفرنسي

ريال مدريد الإسباني x مانشستر سيتي الإنجليزي

أتالانتا الإيطالي x فالنسيا الإسباني

أتليتكو مدريد الإسباني x ليفربول الإنجليزي

تشيلسي الإنجليزي x بايرن ميونخ الألماني

يوفنتوس الإيطالي x ليون الفرنسي

لايبزيج الألماني x توتنهام الإنجليزي

نابولي الإيطالي x برشلونة الإسباني

وتقام مباريات ذهاب هذا الدور أيام 18، 19، 25 و26 فبراير عام 2020، على أن تقام جولة الإياب أيام 10، 11، 17 و18 مارس.