نائب أمير الرياض يستقبل "العسيري"

بعد تعيينه مديرًا لفرع هيئة المعروف بالمنطقة

استقبل نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بمكتبه بقصر الحكم، الأربعاء؛ مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، بعد تعيينه رئيسًا لفرع الهيئة بالرياض.

وتمنّى نائب أمير الرياض التوفيق والنجاح للشيخ "العسيري" فيما كُلّف به، مثمنًا الجهود المبذولة من الجميع.

نائب أمير الرياض مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض

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06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441 05:34 PM

بعد تعيينه مديرًا لفرع هيئة المعروف بالمنطقة

نائب أمير الرياض يستقبل "العسيري"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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استقبل نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بمكتبه بقصر الحكم، الأربعاء؛ مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، بعد تعيينه رئيسًا لفرع الهيئة بالرياض.

وتمنّى نائب أمير الرياض التوفيق والنجاح للشيخ "العسيري" فيما كُلّف به، مثمنًا الجهود المبذولة من الجميع.

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نائب أمير الرياض مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض

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