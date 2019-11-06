نائب أمير الرياض يستقبل "العسيري"

بعد تعيينه مديرًا لفرع هيئة المعروف بالمنطقة

استقبل نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بمكتبه بقصر الحكم، الأربعاء؛ مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، بعد تعيينه رئيسًا لفرع الهيئة بالرياض.



وتمنّى نائب أمير الرياض التوفيق والنجاح للشيخ "العسيري" فيما كُلّف به، مثمنًا الجهود المبذولة من الجميع.