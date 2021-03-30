اتحاد القدم يمنح بطاقة مدرب مستوى (C) لـ 20 مدربة سعودية

وصل حتى الآن إلى 25 مدربة

منحت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع إدارة كرة القدم النسائية، بطاقة مدرب مستوى (C) المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لـ 20 مدربة سعودية.

ويأتي ذلك بعد ختام برنامج الرخصة السعودية (C) النسائية في الرياض، والذي استمر لمدة 12 يومًا في الفترة من 8-19 ديسمبر 2020 بقيادة الألمانية مونيكا ستاب المعتمدة من الاتحاد الأوروبي.

من جانب آخر هنأت مدير إدارة كرة القدم النسائية لمياء بهيان، المدربات الحاصلات على الرخصة، متمنية لهن دوام التوفيق في مشوارهن التدريبي.

وتسعى إدارة الكرة النسائية إلى عقد عددٍ من الدورات التدريبية خلال العام الجاري بالتعاون مع اللجنة الفنية في الاتحاد بهدف المساهمة في تطوير رياضة كرة القدم النسائية، وتحقيق تطلعات المرأة في كرة القدم السعودية.

يُذكر أن عدد المدربات السعوديات الحاصلات على رخصة التدريب الآسيوية (C) وصل حتى الآن إلى 25 مدربة.