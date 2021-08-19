شرطة حائل: ضبط 60 شخصًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

جرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة ومَن حضر

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (60) شخصًا في محافظة الشنان، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 09:03 AM

جرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة ومَن حضر

شرطة حائل: ضبط 60 شخصًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (60) شخصًا في محافظة الشنان، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.

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