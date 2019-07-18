انتحلوا صفة رجال أمن وجرّدوا امرأة من ملابسها.. تنفيذ حكم القتل في 3 جناة بجدة

بيان الداخلية: شربوا المسكر ودخلوا أحد المنازل عنوة تحت تهديد السلاح الأبيض

نفّذت وزارة الداخلية اليوم، حكم القتل في عدد من الجناة في جدة، أقدموا على شرب المسكر، ودخلوا أحد المنازل عنوة، وانتحلوا صفة رجال الأمن، وقام أحدهم بتجريد امرأة من ملابسها تحت تهديد السلاح الأبيض، وسلّمها للآخر كي يفعل الفاحشة بها، وكسر باب إحدى الغرف على امرأة أخرى بقصد فعل الفاحشة بها؛ حيث كان قد تم الحكم عليهم بحد الحرابة، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وتفصيلًا أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل في عدد من الجناة في محافظة جدة؛ فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.

أقدم/ هتان بن سراج بن سلطان الحربي، وسلطان بن سراج بن سلطان الحربي، ومحمد عمر محمد ليق جمالي -باكستاني الجنسية- على شرب المسكر، ودخول أحد المنازل عنوة، وانتحال صفة رجال الأمن، وقام "محمد" بتجريد امرأة من ملابسها تحت تهديد السلاح الأبيض، وتسليمها لـ"هتان" كي يفعل الفاحشة بها، وكسر باب إحدى الغرف على امرأة أخرى بقصد فعل الفاحشة بها.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجناة، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائمهم، وبإحالتهم إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهم صك يقضي بثبوت ما نُسب إليهم، ولأن ما قام به المدعى عليهم من مغالبة أصحاب المنزل وإخافتهم ومنعهم من الدفاع عن عرضهم فِعل محرّم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض؛ فقد تم الحكم عليهم بحد الحرابة، وأن تكون عقوبتهم القتل، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل حدًّا بالجناة اليوم الخميس الموافق 15/ 11/ 1440هـ في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك، لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين وينتهك أعراضهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل من تُسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.