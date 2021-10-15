"مشاريبوف" نجم النصر يشدد على أهمية الروح الجماعية في الفريق

قبل مباراة الوحدة الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

يدخل الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف نجم نادي النصر السعودي مواجهة ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، أمام الوحدة الإماراتي يوم السبت، وهو يطمح في تحقيق الإنجاز القاري الأولى بالنسبة له على مستوى الأندية.



وكان اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً قدم مستويات مميزة في نسخة عام 2020 من البطولة، حيث قاد نادي باختاكور إلى بلوغ الدور ربع النهائي، قبل أن يتعرض للطرد في المباراة التي خسرها الفريق أمام بيرسيبوليس الإيراني 0-2.



وبعد تلك البطولة انتقل مشاريبوف إلى نادي النصر السعودي، حيث أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي معاراً إلى شباب الأهلي دبي الإماراتي، قبل أن يعود إلى الرياض في بداية هذا الموسم الجديد.



وأكد اللاعب على صعوبة المواجهة أمام الوحدة، وقال: "الوحدة يمتلك القدرة على مفاجأة أي خصم في مواجهات خروج مغلوب من مباراة واحدة، لذلك يجب احترامهم بشكل كامل، كذلك فإن فريقهم تعاقد مع عدة محترفين جدد فلذلك يفترض أن يكون الفريق أقوى حالياً".



وأضاف: "فريقنا هو الأقوى عندما نكون متحدين ونلعب كمجموعة، والشواهد كثيرة في المباريات الماضية، عندما نلعب بكل جودتنا كمجموعة نكون أقوياء جداً".



وتابع "يجب أن نحافظ على روح التماسك والوحدة في الفريق من أجل تحقيق هدفنا في الفوز بلقب البطولة، بالتأكيد النصر جاهز تماماً للمباراة، لأنه من غير المنطقي أن تملك كل هذه المجموعة من اللاعبين المميزين وينقصك شيء لتحقيق اللقب، نحن جاهزون ومتحدون ونحتاج التوفيق من الله فقط".



وبخصوص تأقلمه على الحياة في السعودية قال: "بغض النظر عن التشابه بين أوزباكستان والسعودية من الناحية الثقافية، إلا أن أكثر شيء ساعدني على التأقلم هنا هو احتواء زملائي ومبادرتهم الدائمة في كل ما قد أحتاجه، مما ساهم في الدخول ضمن المجموعة بشكل أسرع وساعدني لتقديم كل ما لدي".



وختم موجهاً حديثة لجماهير نادي النصر: "أعد جماهيرنا أن أبذل كل ما يمكنني وأضاعف جهدي لتحقيق طموحاتهم، وأنا واثق أن كل زملائي بالفريق سيكونون كذلك".