باكستان تؤكد عدم تسجيل أي إصابة بمتحور "أوميكرون"

تكثيف حملات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا

أكد المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الصحة الدكتور فيصل سلطان، عدم تسجيل أي إصابة في باكستان بمتحور "أوميكرون".

وقال في تصريحات صحفية اليوم: إن باكستان تعمل على تكثيف حملات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمواجهة هذا المتحور.

من جانبه قال وزير الإعلام الباكستاني شودري فؤاد حسين: إن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه اليوم في إسلام آباد التهديد الذي يشكله متحور "أوميكرون" الجديد، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على وضع خطة للتعامل مع هذا التهديد الصحي الذي يشكل قلقاً للمجتمع الدولي.

وأعرب عن أمله في نجاح سلطات الصحة الباكستانية في التعامل مع متحور "أوميكرون" على غرار نجاحها في السيطرة على الموجات الأربعة السابقة لجائحة كورونا.

وبيَّن أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه على تنفيذ إجراءات التشغيل الموحدة الخاصة بفيروس كورونا، مثل: استخدام الأقنعة في الأماكن العامة، والتباعد الاجتماعي، والتطعيمات من أجل السلامة العامة.

وكانت باكستان قد فرضت حظر السفر من سبع دول لاحتواء انتشار متحور "أوميكرون"، وهي: جنوب أفريقيا، وليسوتو, وإسواتيني، وموزمبيق، وبوتسوانا، وناميبيا، بالإضافة إلى هونغ كونغ.