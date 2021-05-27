"الموارد البشرية" تحصل على شهادة "Validated by EFQM" من "الأوروبية لإدارة الجودة"

بوصفها أول جهة بالسعودية تنجح في تحقيق الالتزام بمعايير نموذج التميُّز المؤسسي الأوروبي

حصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على شهادة Validated by EFQM من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM بوصفها أول جهة في السعودية تحصل على هذه الشهادة.

وتفصيلاً، جاء ذلك بعد أن تمكنت الوزارة من تحقيق الالتزام بمعايير نموذج التميز المؤسسي الأوروبي بنجاح، وعبر مجالات عدة، منها: تطوير نظام التسوية الودية إلكترونيًّا، ورفع كفاءة الإنفاق، وترشيد الاستهلاك في مجال النقل الموحد، وتوحيد طرق التواصل مع مستفيدي الوزارة عبر مركز الاتصال الموحد.

وتعليقًا على هذه المناسبة قال مساعد الوزير المهندس محمد بن ناصر الجاسر: "تحرص الوزارة على مواكبة وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية للتميز المؤسسي؛ لتحقيق الريادة والتميز في نطاق عملها، وعبر مختلف قطاعاتها؛ ما ينعكس على جودة خدماتها، ويسهم في بلوغ مستهدفاتها".

وأضاف "الجاسر": "تعتزم الوزارة مواصلة رحلة التطوير عبر مشروعات ومبادرات نوعية، تسهم في رفع مستوى تميزها المؤسسي، وجودة خدمة العملاء والمستفيدين، والحفاظ على مكامن قوتها وتطويرها، ومعالجة أي جوانب من القصور وفق عملية قياس وتقييم شاملة ومستمرة ومتطورة".

وتُعدُّ المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة منظمة غير ربحية، أُنشئت في بروكسل عام 1989م، وهي جهة عالمية مرموقة في تقييم التميز المؤسسي للجهات الحكومية والقطاعَيْن الخاص وغير الربحي، وتُعد مرجعًا عالميًّا في هذا المجال.